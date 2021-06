Politica



Il collettivo studentesco Titenlà dice basta con le nuove cave

lunedì, 14 giugno 2021, 19:00

L’apertura di sette nuove cave nella provincia di Massa non ha lasciato in silenzio la collettività che si è riunita in piazza Aranci sabato pomeriggio.

“Abbiamo voluto ribadire il nostro dissenso insieme ragazzi e ragazze, cittadini e cittadine, associazioni, non solo della città di Massa. Le cave già attive sono più di 150 in provincia, anche troppe e non capiamo quale beneficio porterebbero queste in più - incalza Laura Papucci a nome del collettivo studentesco Titenlà e di tutti i presenti alla manifestazione - È necessario trovare un'alternativa, nel rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche nel rispetto della montagna, dei corsi d'acqua e delle generazioni future”.

Temi delicati, importanti che meriterebbero un’attenzione in più: “Il Senato, proprio in questi giorni, ha discusso e approvato fondamentali modifiche da apportare alla Costituzione, introducendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente come sistema complesso, della biodiversità e degli ecosistemi e prevedendo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente - continua - Oggi ci ritroviamo con un piano per il parco approvato nel 2016 che ha apportato modifiche, su cui nutriamo dubbi di legittimità, alle aree estrattive ai confini delle zone del Parco, denominate ambiguamente area contigua di cava, ma in italiano contiguo vuol dire adiacente non interno”.

Dubbi e domande hanno lastricato la protesta che ha fatto da sfondo al pomeriggio di sabato. Nessuno ha intenzione di fermarsi qui: “Aprire nuove cave non è una soluzione, è solo un enorme insieme di problemi che gravano sulla collettività - conclude il collettivo - E noi ragazzi e ragazze, cittadini e cittadine, associazioni, non solo della città di Massa, non accettiamo che il nostro futuro venga distrutto così, che il pianeta continui a collassare per scelte egoistiche in favore di pochi”.





Associazioni e comitati presenti alla manifestazione:

Collettivo studentesco Tirtenlá Cai massa

Cai Carrara

Legambiente

Grig,

Italia nostra

Athamanta

Casa Rossa Occupata

Fridaysforfuture Massa

31 settembre

Accademia Apuane della pace

Wwf Alta Toscana

cca coordinamento dei comitati e delle associazioni per la depurazione

bonifiche e ripubblicizzazione del servizio idric,

Aquilegia

Assiolo,

Apuane Libere

Insieme per L’Ambiente

Fridaysforfuture Carrara