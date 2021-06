Politica



Il gruppo "Vicinato Lungofrigido" chiede al sindaco di risolvere le criticità viarie e di parcheggi

lunedì, 14 giugno 2021, 19:22

"Ci siamo trovati - si legge nella nota - ad affrontare un problema che si era presentato già l’anno passato nel mese di luglio riguardante il divieto di parcheggio entrambi i lati su tutta la strada. Da questa amministrazione comunale - in primis dal sindaco Francesco

Persiani, ci aspettavamo un aiuto alle attività operanti nella zona come avviene a livello nazionale e non è certo togliendo i parcheggi che le cose migliorino".

"La situazione non è migliore in via Garosi - prosegue il gruppo - che vede l’aumento del traffico e conseguenti code dovute alla convergenza di via Bagnone, via Sturzo e via Lungofrigido di Ponente rende ulteriormente pericoloso l’intervento di eventuali mezzi di soccorso, per non parlare della nuova ZTL che parte da Piazza Betti per salire fino in via San leonardo che renderà maggiormente trafficate le strade vicine.

La richiesta del gruppo: "Ci aspettiamo pertanto, da questa amministrazione comunale, sensibilità, interesse e sollecitudine nel risolvere i problemi dei suoi cittadini e aiuti alle imprese che non possono lavorare in queste condizioni non potendo accogliere il turista, che si aspetta determinati servizi, tra i quali sicuramente c’è il parcheggio della propria auto".