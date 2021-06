Politica



Iniziato il rifacimento dei marciapiedi in via del Patriota

martedì, 1 giugno 2021, 15:09

E' iniziato ieri il rifacimento dei marciapiedi in via del Patriota, in centro a Massa. L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione dei marciapiedi della città di Massa, inserito dall'amministrazione comunale nel Piano triennale delle opere pubbliche.

"La riqualificazione dei marciapiedi di via del Patriota era stata segnalata da tanti cittadini della zona sia perchè rappresentavano una situazione di insicurezza sia per un maggiore decoro essendo vicino anche ad una scuola e alla sede della Questura - dichiara l'assessore Marco Guidi ai Lavori pubblici - Questo intervento rappresenta il primo di una serie di lavori sui marciapiedi che interesseranno numerose strade tra cui via XXVII Aprile, via Simon Musico, il lato monti di via Trieste, per un costo complessivo di 150 mila euro. L'amministrazione del sindaco Persiani è impegnata nel realizzare grandi opere, ma anche a mettere in atto tutti queli piccoli ma significativi interventi che sono quelli più richiesti dalla cittadinanza".