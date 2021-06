Nuova segreteria di Massa-Carrara dei Giovani Democratici

Altri articoli in Politica

lunedì, 21 giugno 2021, 21:26

"In tema ambientale, chi inquina paga; in tema di cava, chi produce scarti e non rimuove paga e chiediamo l'introduzione di una polizza che il concessionario versi subito a garanzia della rimozione degli scarti di lavorazione": non hanno dubbi GriG e Italia Nostra Apuo Lunense, le due associazioni ambientaliste

domenica, 20 giugno 2021, 14:05

Ha fatto tappa anche a Marina di Carrara la manifestazione nazionale dei Dipartimenti "Tutela Vittime" e "Legalità e Sicurezza" di Fratelli d'Italia, organizzata in varie città della Toscana dai responsabili regionali Ilaria Michelucci (Tutela Vittime) e dal carrarese Lorenzo Baruzzo (Legalità e Sicurezza)

domenica, 20 giugno 2021, 14:04

Il PD, nelle persone di Stefano Alberti e Gabriele Caroli, criticano l'amministrazione Persiani per aver investito 145 mila euro per il concerto del Maggio Fiorentino previsto per il 3 luglio, scelta, a detta dei consiglieri, inopportuna e ingiustificata, considerata la situazione della città e le sue priorità

sabato, 19 giugno 2021, 17:17

L'associazione Trentino, in unione con il Cai di Massa, ha annunciato a mezzo stampa, di aver presentato in consiglio comunale una mozione per porre l'attenzione sulla manutenzione della via Vandelli, unica strada commerciale e militare che faceva parte del ducato di Modena e che è di grande interesse per tutti...

sabato, 19 giugno 2021, 16:22

Le organizzazioni sindacali CGIL e CISL hanno dichiarato lo stato di agitazione denunciando all’unanimità la gravità della situazione determinatasi nella gestione del personale delle case di riposo per anziani di Massa

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:31

Le associazioni ambientaliste Grig Presidio Apuane e Italia Nostra Apuo Versiliese, in un comunicato, chiedono chiarimenti alla Regione Toscana in merito alla nota questione delle concessioni sugli agri marmiferi