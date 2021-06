Ospedale Noa, Fantozzi (Fdi): "La Regione potenzi il personale del pronto soccorso del Noa"

Altri articoli in Politica

sabato, 12 giugno 2021, 18:22

Il centrodestra civico, come si è definito, parte per la corsa verso piazza Due Giugno presentando la sua coalizione, promettendo il nome del candidato sindaco entro la prima settimana di luglio e lasciando la porta aperta ad altre forze, in primis a Fratelli d'Italia, che al momento quindi non si...

giovedì, 10 giugno 2021, 12:47

Lo chiedono i partiti del Polo Riformista di Carrara (Azione, PRI, PSI, IV, +Europa) attraverso un comunicato con cui spiegano la propria posizione e criticano l'amministrazione comunale

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:49

In un comunicato, "Massa Città in Comune", prende in esame il caso Serinper e l'atteggiamento assunto dalla destra

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:39

L'amministrazione comunale di Massa, in una nota stampa, chiarisce la sua posizione in merito alla vicenda Serinper, al fine di evitare inopportune interpretazioni da fonti non ufficiali

lunedì, 7 giugno 2021, 14:50

Con una breve ma sentita e partecipata cerimonia, domenica 6 è stata inaugurata una targa marmorea a ricordare la figura di Giulio Guidoni, primo sindaco di Massa dell'era repubblicana

domenica, 6 giugno 2021, 17:30

Forza Italia rimprovera aspramente l'assessore allo sport Paolo Balloni accusandolo di chiudere gli occhi sul degrado della piscina di Massa, un tempo fiore all'occhiello della città