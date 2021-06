Politica



Pd Massa: "Il concerto del Maggio Fiorentino, una scelta con molti interrogativi"

domenica, 20 giugno 2021, 14:04

Il PD, nelle persone di Stefano Alberti e Gabriele Caroli, criticano l'amministrazione Persiani per aver investito 145 mila euro per il concerto del Maggio Fiorentino previsto per il 3 luglio, scelta, a detta dei consiglieri, inopportuna e ingiustificata, considerata la situazione della città e le sue priorità.



"Il tempo sospeso di questa amministrazione non ha infatti tenuto conto degli effetti della pandemia nell'accentuare le difficoltà economiche di tante famiglie massesi- spiegano- ne sono una prova i rilevanti numeri di quanti si sono rivolti ai buoni spesa e ai vari contributi statali, moltissime attività stentano a riprendersi, comprese quelle culturali cittadine che hanno espresso come la carenza di risorse comporti un freno alla ripresa".



"Come tutti sappiamo,-proseguono- bambini e ragazzi sono state le fasce più fortemente sacrificate in questi lunghi mesi e attività dedicate, quali i centri estivi, potevano rappresentare un passaggio significativo per garantire il ritorno alle relazioni sociali, alle attività di socializzazione e gioco, e al recupero di quella dimensione affettiva e sociale della comunità.

Le famiglie e i genitori, in molti casi, si sono trovate a dover affrontare e sociali per poter sopperire alle necessità che i figli manifestano nel dover affrontare il loro percorso evolutivo, educativo e scolastico".



"Questa amministrazione- concludono - ha di nuovo lasciato il segno, noncurante della realtà, dei problemi di cittadini in difficoltà e delle molte realtà locali in ginocchio, privilegiando un evento spot e di importazione ad un recovery plan culturale e sociale della nostra città per la ripresa e il potenziamento delle realtà culturali locali e di servizi tradizionali come quello dell'Estate Ragazzi che quest'anno ospita solo 180 bambini a fronte di uno storico di quasi il doppio".