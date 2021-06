Politica



Piedimonte: “Forza Italia Massa mantiene la parola su piazza IV Novembre”

martedì, 22 giugno 2021, 17:57

E' un Domenico Piedimonte fiero e felice, quello che rilascia dichiarazioni nell'ultimo comunicato stampa riguardante i lavori su Piazza IV Novembre: “Ancora una volta Forza Italia ha dimostrato di essere al fianco dei suoi cittadini – esordisce – Con linearità ha portato in Consiglio le doverose istanze di coloro che s sono sentito esclusi da un vero e proprio contraddittorio su di un progetto notevolmente impattante per la città”.



Entra poi nello specifico del progetto noto come “Piazza stazione”, dicendo: “Il gruppo consiliare di FI ha cercato di porre rimedio all'operato della Giunta, soprattutto per ciò che riguarda la pedonalizzazione di tale piazza; a marzo, il nostro partito riteneva inopportuna la costruzione di un anfiteatro per concerti canori, così come difficile e dispendiosa ne risulta la manuntenzione”.



Si addentra nello specifico poi, il coordinatore comunale, quando sottolinea i disagi cui vanno incontro i fruitori gornalieri dei servizi della stazione, “i quali con molte difficoltà, fra disabili, donne in gravidanza e anziani, si trovano a doversi avvicinare ad un centro servizi chee non offre loro riparo o ingressi specifici; per non parlare dei problemi quotidiani che affrontano ogni giorno i tassisti”.



Alla luce di tutto ciò, Forza Italia è felice che la mozione da lei portata avanti sia arrivata finalmente alla discussione in Consiglio Comunale; e auspica che il progetto iniziale, “penalizzante e di difficile attuazione, lasci spazio ad un responsabile e ragguardevole ripensamento. Per il bene di tutta la comunità di Massa”.