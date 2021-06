Sagre e feste, l’assessore Balloni incontra commercianti e associazioni interessate

Altri articoli in Politica

martedì, 1 giugno 2021, 15:09

L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione dei marciapiedi della città di Massa, inserito dall'amministrazione comunale nel Piano triennale delle opere pubbliche

domenica, 30 maggio 2021, 00:33

Visita dell’europarlamentare Susanna Ceccardi e di Filippo Maturi, accompagnati dall’assessore all’Ambiente del Comune di Massa, Paolo Balloni, presso il Parco Didattico WWF di Ronchi

domenica, 30 maggio 2021, 00:33

Le segnalazioni di alcuni cittadini sullo stato di degrado in cui verserebbe la palestra di Bedizzano sono state raccolte da Fratelli d'italia che ne fa riferimento in un comunicato dove critica anche l'amministrazione pentastellata che non si sarebbe curata della struttura

sabato, 29 maggio 2021, 19:37

Prosegue lo stato di agitazione proclamato dalla Cisl FP che ora attende la convocazione del prefetto sulla vertenza della residenza sanitaria assistita “Regina Elena” di Carrara

sabato, 29 maggio 2021, 13:24

Degrado sulle spiagge. Continuano le denunce riguardo la situazione a Poveromo e l'associazione l'Assiolo si dice sconcertata

sabato, 29 maggio 2021, 11:35

Fratelli d'Italia, sia il coordinamento comunale che il dipartimento regionale toscano sulla sicurezza e la legalità, in una nota stampa, condanna i fatti di Marina ed esprime sostegno alle forze dell'ordine