Politica



Serinper e accoglienza migranti: "Massa Città in Comune" 'bacchetta' la destra

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:49

In un comunicato, "Massa Città in Comune", prende in esame il caso Serinper e l'atteggiamento assunto dalla destra.



"Le cronache - scrive l'associazione - sono state riempite per anni delle dichiarazioni dei vari Benedetti, Musetti, Cella, Bernardi, Bruschi, Martisca, Mangiaracina contro specifici CAS. Anche il senatore Mallegni nell'ottobre 2018 disse la sua sull'acquisto dell'ex Hotel Dora a Carrara per adibirlo a CAS. Poi nel 2020, durante la pandemia, le polemiche sono diventate particolarmente aggressive nei confronti di una storica cooperativa di Carrara con 30 anni di esperienza nel settore".



"Le recenti diffusioni delle intercettazioni - prosegue - che riguarderebbero il consigliere regionale Bugliani, risalenti a febbraio 2019, confermerebbero come nel lavoro portato avanti dagli inquirenti si parlerebbe eccome dell'accoglienza migranti gestita dalla Serinper".



"Probabilmente - conclude- la decisione del comune di Massa di costituirsi parte civile contro il presidente del consiglio Benedetti potrebbe essere soltanto una decisione prudenziale che guarderebbe al futuro, a cosa potrebbe ancora esserci nella mole di indagini secretate. Del resto anche l'improvviso sopralluogo all'ex Cas Serinper di Via Galvani, da parte della nucleo di vigilanza edilizia e dei curatori fallimentari, potrebbe essere una vicenda ancora tutta da scrivere".