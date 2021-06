Politica



Sgarbi al Carmi senza mascherina, proseguono le polemiche

martedì, 22 giugno 2021, 16:22

Ogni volta che Vittorio Sgarbi compare, immancabilmente si scatena il dibattito sulle sue uscite : la visita al Carmi di Carrara per la mostra in questi giorni in corso, alla presenza delle autorità locali e regionali, ha sollevato un putiferio mediatico a causa della sua inosservanza alla regola anti covid, cioè l'uso della mascherina, obbligatoria all'interno degli spazi chiusi e in situazioni di assembramento.



Da più parti, si è fatta notare la cosa, soprattutto non si è capito se e perché sia il sindaco e seguito, sia il governatore della Toscana, non abbiano fatto notare al famoso critico d'arte e politico, l'infrazione alla norma.



Anche Carrara in azione, ha diramato un comunicato in cui esprime il suo disappunto in merito :"Per chiedere ad un ospite ingombrante come l'onorevole Sgarbi- scrive - di rispettare le regole, per eventualmente gestire la sua reazione, ma soprattutto per dare un seguito concreto a tutti i messaggi di cautela che quotidianamente vengono diffusi, ci vuole una cosa sola, quella che manca di più alla nostra Amministrazione - a nostro parere: il coraggio".



Don. Ben.