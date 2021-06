Politica



Traforo Apuane, Rifondazione 'stronca' l'ipotesi

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:22

di francesca vatteroni

L'idea di un traforo che attraversi le Alpi Apuane per facilitare il raggiungimento dall'entroterra toscano al litorale versiliese, proprio non va giù a Rifondazione comunista che reagisce alla notizia del proposito ventilato dal presidente della Toscana Eugenio Giani, unendo le voci tra Massa, Carrara, Versilia e Lucca. "La destra, propriamente detta-si legge nel comunicato congiunto- per voce dello scomparso Matteoli avanzò l'ipotesi di un traforo del Monte Tambura in Apuane che potesse congiungere il paese di Vagli con la costa Apuana. Oggi la destra economica rappresentata dall'attuale Presidente di Regione Giani, avanza le ipotesi di progetti di trafori per unire ugualmente la Garfagnana con la Versilia".

Secondo Rifondazione comunista il problema prende le mosse dagli interessi di cui si fanno delatrici le due destre, distanti nel tempo ma vicine per richiami economici e imprenditoriali e soprattutto contrastanti, secondo Rifondazione comunista, con una crescita economica rispettosa delle inclinazioni naturali del territorio garfagnino. E infatti nella nota congiunta Rifondazione comunista accusa di cattiva gestione delle risorse statali, puntando il dito contro le politiche di Giani e mettendo in guardia dallo spettro della criminalità organizzata:" Entrambe le due destre sono naturalmente attente agli interessi economici dei distruttori dell'ambiente, alle grandi opere che portano molti denari nelle tasche di pochi e socializzano invece le perdite. Invece di lavorare affinché anche la Garfagnana possa essere teatro di evoluzione economica, una evoluzione legata alla sua natura, alla sua conformazione geografica presentando progetti sul piano di rilancio e resilienza che vadano in questa direzione, Eugenio Giani pensa a prendere soldi governativi per una strada turistica che distruggerebbe la caratteristica di quella terra e potrebbe attirare l'appetito della criminalità organizzata che sappiamo tutti, Giani compreso, non si fa certo scrupoli sulla tenuta ambientale di un territorio".

Ma se questa del traforo fosse solo una boutade per distogliere l'attenzione dalla gatta ancora tutta da pelare delle concerie a cui l'amministrazione Giani sembra non venire a capo? E' quello che sembra chiedersi Rifondazione comunista la quale ricorda:" Lo avevamo detto prima e durante la campagna elettorale dello scorso anno (dove Rifondazione comunista partecipò infatti alla contesa elettorale per la regione con un suo candidato, Tommaso Fattori n.d.c.), che il rispetto dell'ambiente e dei territori non è certo nelle corde dell'attuale amministrazione regionale che, nella migliore delle ipotesi, rende la figura di Giani peggiore di quella dell'ex rappresentante del Movimento Sociale Italiano, Altero Matteoli. Nella peggiore invece non vorremmo che questa fosse una "arma di distrazione di massa" che il PD regionale sta utilizzando per evitare di affrontare lo spinoso tema delle concerie, ambito dal quale non riesce a trovare una via d'uscita. Ecco che si butta in pasto dei Toscani l'assurdo e disastroso progetto di un traforo che mina un ambiente, quello delle Apuane Meridionali, ancora poco contaminato dall'economia estrattivista del marmo, quasi a voler replicare l'ecocidio già in atto nelle Apuane settentrionali. Roba da incoscienti".

Arriva dunque un appello o meglio una frecciata ai "compagni" ecologisti che fiduciosi si schierarono con la coalizione a sostegno di Giani qualche mese fa, nelle amministrative regionale, pur di ostacolare la destra, laddove destra, sembrano spiegare da Rifondazione comunista, non è rappresentata solo da una denominazione o da un titolo ma da un tipo di politica:"Non possiamo a questo punto però che ricordare-conclude infatti Rifondazione comunista- le parole di tutte e tutti coloro che da "ecologisti", forse un po' "ingenui", hanno appoggiato l'attuale amministrazione con la convinzione di poterla "cambiare dall'interno" impedendo alle destre di andare al potere. Saremmo curiosi di avere la loro definizione di "destra" perché per noi queste operazioni fatte a beneficio del mercato neoliberista, quello delle grandi opere, che distruggono i territori e lasciano a carico dei cittadini e le cittadine i costi sociali e ambientali, che non modificano lo stato delle cose per poter arricchire pochi, non possono che essere pensate, sviluppate e realizzate da una mente di "destra" ".