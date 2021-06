Politica



Uiltrasporti: "Trasporto pubblico, dopo il lockdown tutto come prima"

sabato, 5 giugno 2021, 15:01

"Dopo mesi, caratterizzati dalla chiusura delle scuole e dalla scarsità di viaggiatori costretti in casa dalle restrizioni sanitarie, la ripresa dell'attività del trasporto pubblico, a Carrara, non offrirà alcun miglioramento all'utenza". La denuncia arriva da UIL Trasporti Massa Carrara.

"Il Comune - incalza -, per sua scelta, si è posto in una posizione marginale rispetto alle strategie dell'azienda, dopo circa un anno non ha ancora dato risposta alle proposte che, come UILTrasporti, abbiamo illustrato alla Commissione Consiliare per migliorare i servizi urbani rafforzando le linee per il NOA,Stazioni,Centro Don Gnocchi e Istituto Alberghiero che sono sempre più centrale per servizi sanitari sospesi o depotenziati durante il periodo di restrizioni. I lavoratori del trasporto, prima di tutti, si augurano che la ripresa annunciata da più parti porti un incremento dei passeggeri sulle tratte locali unita ad un incremento dei flussi turistici, ma si deve prendere atto che,mentre in tutte le altre città si punta al miglioramento e rafforzamento dell'offerta, a Carrara permane un inspiegabile immobilismo".

"Riteniamo perciò - afferma Uiltrasporti - opportuno,proprio in una fase in cui è necessario programmare, che il futuribile capolinea a monte della stazione di Avenza resta un esercizio di immaginazione urbanistica da realizzare (forse) nell'arco del prossimo decennio, mentre i problemi dell'imbarazzante capolinea nel piazzale del Monoblocco restano immutati se non aggravati. Oggi, in uno spazio non degno di una città civile, i passeggeri sono costretti ad attendere i mezzi all'aperto, sotto il sole d'estate o al gelo d'inverno, senza disporre né di servizi igienici né di una biglietteria o di una sala d'attesa mentre il personale deve accontentarsi di un container e i mezzi pubblici devono transitare su carreggiate senza i cordoli previsti esplicitamente dalla normativa per la sicurezza dei cittadini. Ben diversa sarebbe la situazione se il Comune decidesse di trasferire il capolinea nell'area dell'ex Montecatini già attrezzata a questo scopo, dove sono già disponibili locali per passeggeri e personale oltre che per la biglietteria, senza dimenticare servizi igienici perfettamente funzionanti".

"Siamo di fronte - conclude - ad uno spreco inaccettabile e ad un inammissibile disprezzo per il personale viaggiante e per i cittadini considerato che in uno spazio già pronto si potrebbe realizzare, senza ulteriori spese, anche il punto di sosta e pagamento del ticket dei bus diretti alle cave che, fermandosi in pieno centro e non nell'area dello stadio priva di qualsiasi tipo di servizio, potrebbero stimolare i turisti ad una sosta e ad una visita in città, creando opportunità per le attività commerciali che, oggi più che mai, hanno bisogno di essere sostenute con tutte le iniziative utili al rilancio del settore e della Città".