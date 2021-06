Politica



Una mozione per la via Vandelli presentata in consiglio comunale

sabato, 19 giugno 2021, 17:17

L'associazione Trentino, in unione con il Cai di Massa, ha annunciato a mezzo stampa, di aver presentato in consiglio comunale una mozione per porre l'attenzione sulla manutenzione della via Vandelli, unica strada commerciale e militare che faceva parte del ducato di Modena e che è di grande interesse per tutti gli appassionati di cammini storici.



Le due associazioni chiedono che venga creato un capitolo nel bilancio comunale che dovrebbe essere finanziato ogni anno con l'imposizione del pagamento del suolo pubblico alle colonnine di ricarica per le auto elettriche nel Comune di Massa.



"E'una proposta che concilia diverse esigenze -spiegano - la più importante delle quali è che non siano i massesi a dover pagare la manutenzione della Via Vandelli ma chi viene a estrarre profitti nelle nostre comunità, che dunque deve contribuire al futuro del nostro territorio.



La nostra speranza - concludono - è quella di poter vedere un atto politico che recuperi le esperienze pregresse perché è dall'atto di giunta 788 del 30-12-1998 che non viene finanziato un lavoro pubblico sulla Via Vandelli".