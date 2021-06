Politica



Verso le elezioni 2022: Fratelli d'Italia incontra i cittadini a Fossone

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:32

Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'italia, in un comunicato, annuncia un nuovo appuntamento con i cittadini in vista della campagna elettorale del 2022: dopo Fontia ed Avenza , sabato 3 luglio dalle ore 09:30 alle ore 11:30 si recherà con una propria delegazione a Fossone per ascoltare i cittadini , approfondire la conoscenza delle problematiche che attanagliano la frazione, e cercare soluzioni alle stesse, soluzioni che faranno poi parte del programma elettorale di Fratelli d'Italia.



"Mentre i rappresentanti di altri partiti- di legge nella nota stampa - si pavoneggiano parlando di successi e grandi conquiste, quelli di Fratelli d'Italia preferiscono andare con umiltà in mezzo alla gente per ascoltarla e fare tesoro dei suoi suggerimenti per il bene della città.



In questo percorso di ascolto, Fratelli d'Italia, con la coerenza e la serietà che la contraddistingue che mai ha portato il partito a tradire i propri valori ed i propri elettori, promettere. come dice sempre Giorgia Meloni, solo quello che sarà sicura di mantenere, nel caso in cui tra un anno, avrà l'onore di governare Carrara".