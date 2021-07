Politica



Cave, Forza Italia Massa esprime solidarietà a Mallegni

giovedì, 1 luglio 2021, 15:54

Il coordinamento comunale di Forza Italia Massa, in una nota stampa, esprime piena solidarietà al proprio coordinatore regionale Senatore Massimo Mallegni, oggetto di attacchi a seguito della sua posizione espressa sulla questione cave.



"L'ideologia e gli attacchi pretestuosi- esordisce - non portano pane alla collettività che invece ha bisogno di reperire quelle maggiori risorse necessarie a compensare i tagli che dallo stato centrale si continuano a perpetrare nei confronti dei comuni".



"Forza Italia - continua - partito moderato e perno centrale dell'alleanza di centro destra, ha sempre riconosciuto al suo fondatore le qualità di "Presidente operaio" e tali qualità riconosce anche al coordinatore regionale Mallegni che proprio dal Cavaliere Silvio Berlusconi ha ricevuto l'investitura per guidare il partito in Toscana".



A tal proposito, si menzionano le qualità del senatore,, forte della sua esperienza imprenditoriale, che lo rendono, a detta del partito, il rappresentante più idoneo per il territorio, anche per ciò che riguarda il settore estrattivo. "Mallegni stimola il nostro tessuto produttivo - prosegue - perchè Forza Italia conosce la dura realtà del nostro territorio e la disoccupazione è tra i mali peggiori che da anni attanagliano la Toscana ed in particolar modo la nostra provincia".



Il comunicato termina ricordando il forzista Luca Guadagnucci, presidente della commissione urbanistica, che ha voluto ed ottenuto una severa revisione del regolamento degli agri marmiferi.



"Che si parli di cave-conclude - piuttosto che di agricoltura o pesca, Forza Italia lo fa sempre con cognizione di causa. Siamo il partito delle competenze e nei nostri dirigenti riconosciamo le qualità necessarie ad un buon governo della cosa pubblica".