Politica



Fratelli d'Italia: "Dalla parte delle forze dell'ordine"

mercoledì, 7 luglio 2021, 23:42

Sabato 3 luglio si è tenuta a Livorno - organizzata dal Dipartimento regionale "legalità sicurezza immigrazione " di Fratelli d'Italia , il cui presidente è il carrarese Lorenzo Baruzzo, una tavola rotonda d'ascolto degli operatori delle Forze dell'Ordine.



All'incontro hanno partecipato tra gli altri l'On. Wanda Ferro, membro della commissione parlamentare antimafia e della commissione Difesa della Camera, l'On. Salvatore Deidda:, capogruppo in commissione Difesa della Camera , il Sen. La Pietra e, da remoto, l'On. Ylenia Lucaselli vice presidente nazionale del Dipartimento, Andrea Castellano e Andrea Romiti.



I parlamentari di Fratelli d'Italia han fatto proprie le richieste degli operatori delle Forze dell'Ordine quali ad esempio la dotazione immediata di taser per tutti gli operatori di giubbotti leggeri antitaglio, delle bodycam , del rinnovo del vetusto parco veicoli e delle altre dotazioni necessarie a lavorare in sicurezza per garantire la sicurezza dei cittadini e le porteranno in sede legislativa.



A fine convegno, Baruzzo nel ringraziare gli operatori delle Forze dell'Ordine per il loro contributo ed i parlamentari di Fratelli d'Italia intervenuti, si è dichiarato soddisfatto per il successo che la manifestazione ha avuto, seguita anche da remoto moltissime persone.