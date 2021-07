Politica



Fratelli d'Italia Massa: "Con questa amministrazione grandi passi avanti per la valorizzazione del territorio montano"

sabato, 3 luglio 2021, 11:13

Fratelli d'Italia, in comunicato, richiama l'importanza della preservazione del territorio come prevenzione del rischio idrogeologico: ricordando che già nel 2020, il responsabile provinciale del dipartimento Agricoltura di Fratelli di Italia, Bruno Quieti, all'epoca consigliere comunale del Popolo della Libertà, aveva richiesto all'Amministrazione comunale del tempo una particolare attenzione per la valorizzazione del nostro territorio montano, presentando un'interpellanza, dove chiedeva all'amministrazione di farsi sensibile e promotrice dell'attività di recupero dei siti boschivi della montagna massese, mozione approvata il 23 giugno e alla quale, in anno dopo, se ne aggiunse un'altra, con la richiesta di coinvolgere enti ed associazioni con contratti decennali per la gestione r manutenzione di ettari di terreno comunale in comodato.



"Da allora tutto finì nel solito "dimenticatoio"- afferma il partito - mentre con l'attuale amministrazione di centrodestra del sindaco Francesco Persiani, Bruno Quieti ed il coordinatore comunale FdI Alessandro Cancogni hanno ripreso questo vecchio progetto ed in concertazione con l'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi ed il vicesindaco Andrea Cella sono riusciti ad ottenere un censimento di tutti i terreni montani di proprietà del comune di Massa, la fatidica "banca della terra":la crescente sensibilità dei cittadini verso il paesaggio, l'ambiente, verso la riscoperta di antiche tradizioni e della cucina tipica locale e biologica è la condizione oggettiva per la rinascita della nostra montagna e potrà divenire un importante veicolo di promozione turistica- prosegue - per raggiungere tale obiettivo occorrerà una concertazione al livello locale tra gli amministratori, gli imprenditori agricoli e gli operatori turistici, per individuare la strategia operativa del progetto e anche per determinare quali potrebbero essere i contributi pubblici necessari affinché' le intenzioni possano trovare una concreta realizzazione. Sarà quindi premura- conclude -del Gruppo consigliare di FdI chiedere la costituzione di un tavolo istituzionale coinvolgendo le associazioni degli agricoltori per portare a buon fine questo percorso fondamentale".