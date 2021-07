Gazebo per raccolta firme su eutanasia legale

Altri articoli in Politica

venerdì, 23 luglio 2021, 14:11

A Massa è in programma per domani, alle 17.30, in Piazza Aranci, una protesta organizzata dal gruppo Rivoluzione Allegra che in un comunicato, spiega le ragioni della manifestazione

giovedì, 22 luglio 2021, 17:24

Si è svolto mercoledì alle ore 18.00 l’incontro organizzato da Italia Nostra Apuo-lunense, dedicato al “Fortino”, ovvero la struttura circolare in pietra, presente nella pineta in via Garibaldi, a Marina di Carrara

giovedì, 22 luglio 2021, 14:59

Rifondazione comunista fa un esposto in procura perché venga fatta chiarezza sulle responsabilità relativamente ai due annegamenti avvenuti di recente in mare, che essa stessa definisce in un comunicato evitabili

giovedì, 22 luglio 2021, 09:51

Dopo decenni di attesa lo scorso settembre sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria in Viale Galieo Galilei, nei pressi del casello autostradale: ad intervenire è Lorenzo Lapucci consigliere comunale di minoranza

mercoledì, 21 luglio 2021, 20:06

mercoledì, 21 luglio 2021, 17:16

L'associazione ambientalista di Italia Nostra prende posizione e firma l'interpellanza dei cittadini di Montignoso e di Strettoia, rivolta alla regione per chiedere un parere sulla pericolosità dei rifiuti stoccati in cava Fornace