Politica



Gianni Musetti (Forza Italia): "Prepariamoci alla condanna al risarcimento anche in secondo grado nella causa con la Adanti per la strada dei marmi"

sabato, 31 luglio 2021, 19:00

Mette in guardia da un possibile crack futuro Gianni Musetti, esponente di Forza Italia carrarese. Si riferisce ai debiti contratti per la costruzione della strada dei marmi e che ha lasciato in eredità anche un contenzioso tra la società costruttrice Adanti e la partecipata Progetto Carrara.

"La Adanti - scrive Musetti in una nota stampa - società che ha realizzato l'opera, ha ottenuto in primo grado una vittoria clamorosa che gli riconoscerebbe 7 milioni di euro come premio di accelerazione per il completamento della strada, unitamente ad altri oneri per il comune previsti dal capitolato d'appalto".

La prossima udienza dovrebbe essere prevista per gennaio e il rischio è una conferma della condanna, sottolinea Musetti. Spada di Damocle a cui va aggiunta la questione della Paradiso spa in seguito alla quale "Il tribunale di Massa ha stabilito in 5 milioni la cifra congrua del risarcimento da parte del comune, vicenda per la quale il vicesindaco Martinelli avrebbe voluto sciaguratamente transare per la cifra abnorme di 12,5 milioni di euro -ricorda Musetti, che conclude così la nota - Tutto questo è frutto di una devastante incapacità amministrativa della sinistra carrarese e del movimento 5 stelle, che ne rappresenta la naturale prosecuzione, che si unisce al colpevole perseguimento di interessi diversi da quelli del bene della città e dei suoi abitanti".