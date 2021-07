Politica



I murales di Luca Marchini riportano vita e colore a Romagnano

lunedì, 19 luglio 2021, 10:29

Romagnano, frazione periferica del comune di Massa, per lungo tempo apostrofata "Romagnano Dallas", per essere una zona popolare e degradata, si è accesa di colori e vita: i muri grigi ed anonimi dello stadio Raffi si sono trasformati in poesia, grazie all'opera di Luca Marchini, con un grande murales dove si legge, nella bellezza dei colori sfavillanti, tutta la passione per il calcio, essendo lui stesso giocatore nello Spartak.

Un murales dedicato al mito Maradona e un altro su Roberto Baggio: la passione per questa tecnica, nasce da ragazzino, studente di ragioneria, e si mostra con murales realizzati per il locale supermercato e va avanti, affiancata alla sua attività di magazziniere.

Molto popolare su Facebook per le sue creazioni, coadiuvato da Elio e "Patrocolo", vorrebbe eseguirne un altro per Muhammed Alì. Di lui parla la consigliera comunale Elena Mosti: "Vorrebbe portare coloree meraviglia nella sua zona - dice - creando e lavorando sui muri grigi per farli diventare opere usufruibili da tutti e tutte. Parla di autoriqualificazione del territorio, del suo territorio, di casa sua, di quella periferia dove è cresciuto e che ci tiene a precisare, non è quel posto "brutto" che si tende ad immaginare, ma al contrario qualcosa su cui puntare, su cui porre cura ed attenzione:ed ha perfettamente ragione".