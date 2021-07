Politica



Incidenti sul lavoro, Fantozzi (FdI): "Basta morti, contro questa vera emergenza serve più sicurezza"

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:22

"Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai compagni di lavoro, allo stesso tempo esortiamo le autorità competenti a effettuare maggiori controlli aumentando gli organici degli ispettori del lavoro. Contro questa vera emergenza non servono più le parole ma occorrono fatti, un cambio di passo in nome della civiltà. Serve un intervento forte: i troppi incidenti degli ultimi mesi sono la dimostrazione che non si tratta di una fatalità, serve maggiore sicurezza ed il rispetto della normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Lo sforzo deve essere congiunto, istituzioni e aziende" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Sviluppo economico, ed il coordinatore di Fdi di Carrara Lorenzo Baruzzo, commentando la morte di un operaio ad Avenza, nel comune di Carrara, Daniele Rebecchi, 54 anni, caduto da un'altezza di 15 metri dentro un capannone.