Politica



Italia Nostra scrive a Giani: "Grave la richiesta di accelerare l'approvazione del piano regolatore portuale"

domenica, 4 luglio 2021, 20:38

La sezione Apuo lunense di Italia Nostra ha scritto una lettera al governatore della Toscana Giani, per rimarcare la gravità della richiesta, da parte dell'Autorità Portuale competente, di dare una accelerata sull'approvazione del piano regolatore portuale del porto di Marina di Carrara. "Vogliamo ricordare- scrive- che il previsto Nuovo Piano Regolatore Portuale impatta fortemente sulla linea di costa Apuo - Versiliese, e pone in serio pericolo l'abitato di Marina di Carrara. I fautori dell'accelerazione dell'ampliamento del porto si dovranno preoccupare, prima, di delocalizzare Marina di Carrara e Avenza, oppure di trasformare le strade delle due località in canali navigabili tipo Venezia".



"Solo così - continua - si potrà avere una compatibilità ambientale tra abitato di Marina di Carrara e di Avenza e il porto e il Carrione, quello emerso e quello sotterraneo, che, come un gigante dormiente, quando decide di emergere fa ingenti danni: le quattro alluvioni degli ultimi anni e i continui allagamenti ad ogni pioggia sono lì a testimoniarlo".



"Ci auguriamo - conclude - quindi, che la regione Toscana valuti con ancora maggiore attenzione il nuovo piano regolatore portuale proposto, usando scienza e coscienza, e non segua il canto delle sirene della semplificazione e, aggiungiamo, della banalizzazione che fornisce una descrizione falsata della realtà".