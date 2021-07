Le fontane alla Rocca e al Cristallo sono chiuse da oltre dieci giorni: denuncia di Massa Città in comune

Altri articoli in Politica

sabato, 31 luglio 2021, 19:00

Mette in guardia da un possibile crack futuro Gianni Musetti, esponente di Forza Italia carrarese. Si riferisce ai debiti contratti per la costruzione della strada dei marmi e che ha lasciato in eredità anche un contenzioso tra la società costruttrice Adanti e la partecipata Progetto Carrara

venerdì, 30 luglio 2021, 14:47

Numerosi gli interventi economici in vista per la riqualificazione urbana del comprensorio comunale e a favore di famiglie ed attività produttive

giovedì, 29 luglio 2021, 15:52

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto le segnalazioni dal coordinatore provinciale Marco Guidi e dal capogruppo di Massa Alessandro Amorese

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:45

Domenico Piedimonte, coordinatore comunale di Massa per Forza Italia, in una nota stampa chiarisce la motivazione che ha portato all'estromissione di Roberta Dei e Mauro Rivieri dal partito, per il secondo anno consecutivo

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:57

Marco Battistini, presidente della commissione lavoro del comune di Massa, in una nota stampa, riferisce della sua posizione in merito alla vicenda Sanac, portata in commissione, alla presenza del sindaco Persiani, delle delegazioni sindacali CGIL, CISL UIL, delegazione RSU dello stabilimento e degli onorevoli e senatori eletti sul territorio

martedì, 27 luglio 2021, 09:06

Prima uscita del candidato sindaco di Carrara per il centrodestra Simone Caffaz: non un vero e proprio evento pubblico, ma un incontro con la ristretta cerchia di familiari, amici e sostenitori alla presenza della stampa, in un locale di Marina di Carrara