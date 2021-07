Politica



Lega Massa: "Adozione Pabe necessaria per regolamentare le cave"

venerdì, 16 luglio 2021, 16:44

La Lega Massa esprime ancora una volta la propria soddisfazione per l'avvio di un percorso importante come quello dell'adozione dei piani attuativi dei bacini estrattivi.



In un comunicato rende nota l'azione intrapresa nell'ultimo consiglio comunale:"Nello scorso consiglio comunale:" Dove c'e' anarchia trova spazio la disonestà ed è proprio questo che dobbiamo evitare-scrive- i piani di coltivazione che verranno rilasciati ai sensi dei PABE, introdurranno per la prima volta importanti novità, come il rilievo periodico delle cave attraverso droni e laser scanner, il sistema di tracciabilità attraverso chip dei blocchi estratti e l'implementazione della lavorazione obbligatoria in filiera corta. Ai concessionari- continua - verrà riconosciuto il 50% del volume totale escavabile, richiedendo, al fine del raggiungimento del 100%, l'ottenimento di particolari certificazioni ambientali e procedurali nonchè l'assunzione di nuovo personale. Verrà quindi ulteriormente ridotto l'impatto ambientale del lavoro delle aziende ed aumentata la sicurezza per i lavoratori. Con l'adozione dei PABE è iniziato un percorso che garantirà la più ampia partecipazione da parte di associazioni e cittadini, che attraverso lo strumento delle osservazioni, potranno suggerire migliorie o correzioni. L'amministrazione comunale ha già effettuato alcune videoconferenze di presentazione e ne effettuerà altre proprio per confrontarsi sul tema".



La Lega conclude ribadendo il pieno appoggio all'amministrazione Persiani, avvallata dal voto compatto in consiglio comunale.