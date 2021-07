Politica



Marco Battistini: "Affidarsi al proprio medico prima di vaccinarsi"

lunedì, 26 luglio 2021, 10:08

La questione Green pass e il dibattito sull'efficacia del vaccino, tengono banco nel mondo politico: Marco Battistini, consigliere a Massa, in un comunicato, esprime un personale punto di vista in merito, mettendo come premessa che si astiene da qualsiasi commento scientifico, non essendo un medico o ricercatore e che la libertà individuale è un concetto importantissimo e che finisce laddove inizia la libertà di un'altra persona.



"Per quanto riguarda il greenpass è logico - dice - che se non fosse subentrata la cosiddetta " variante delta", di più facile trasmissione, questa misura non sarebbe stata presa. Purtroppo invece, come del resto è successo in altre epidemie, può succedere che un virus muti. È altrettanto logico che se oggi non ci fosse già stato un vaccino disponibile, di fronte a una variante siffatta, si sarebbe dovuti procedere con nuovi lockdown con tutte le conseguenze che ormai ben conosciamo".



Battistini conclude consigliando ai cittadini in preda ai dubbi e alla paura, di affidarsi al proprio medico di famiglia ed attenersi ai suoi consigli:"Mi rendo conto che possa sembrare un consiglio banale, tuttavia credo che se tutti avessimo adottato fin dal principio questo comportamento oggi non ci sarebbe motivo di alcuna polemica o scontro, quindi forse tanto banale non è".