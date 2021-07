Marco Battistini: "Urgente trovare una soluzione per Sanac"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:45

Domenico Piedimonte, coordinatore comunale di Massa per Forza Italia, in una nota stampa chiarisce la motivazione che ha portato all'estromissione di Roberta Dei e Mauro Rivieri dal partito, per il secondo anno consecutivo

martedì, 27 luglio 2021, 09:06

Prima uscita del candidato sindaco di Carrara per il centrodestra Simone Caffaz: non un vero e proprio evento pubblico, ma un incontro con la ristretta cerchia di familiari, amici e sostenitori alla presenza della stampa, in un locale di Marina di Carrara

lunedì, 26 luglio 2021, 10:18

Sono tre i comuni della provincia di Massa Carrara che andranno al voto in autunno: Montignoso, Pontremoli e Bagnone; sette quelli della vicina provincia della Spezia: Ameglia, Santo Stefano, Brugnato, Borghetto Vara, Rio Maggiore, Beverino e Zignago

lunedì, 26 luglio 2021, 10:08

Marco Battistini, consigliere a Massa, in un comunicato, esprime un personale punto di vista in merito, mettendo come premessa che si astiene da qualsiasi commento scientifico, non essendo un medico o ricercatore e che la libertà individuale è un concetto importantissimo e che finisce laddove inizia la libertà di un'altra...

domenica, 25 luglio 2021, 10:11

Forza Italia, in un comunicato, annuncia di aver rigettato la tessera a Dei, Rivieri e Cipollini in quanto non aderenti agli ideali del partito

sabato, 24 luglio 2021, 18:26

I volontari per la raccolta firme eutanasia legale, Buselli Leonardo, Zubbani Davide, Arrighi Filippo, ad autenticare le firme il consigliere comunale Andreazzoli Giuseppina