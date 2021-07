Politica



Martisca (FI) "La 'White Carrara Downtown' potenzi i giovani carrarini"

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:42

Lucian Martisca, Forza Italia, interviene in merito all'evento 'White Carrara Downtown' chiedendo un maggiore coinvolgimento dei giovani carrarini.



"La White Carrara Downtown - esordisce - è diventata l'attrazione principale dell'estate in centro a Carrara, essendo anche l'unico evento in programma, e consiste nell'esporre opere d'arte nelle nostre piazze, opere spesso criticate dai cittadini".

"Uno dei piu grandi problemi di Carrara - afferma - sono i giovani, i quali non vengono inseriti all'interno della vita sociale della città, e in una città dove abbiamo ben tre scuole ad indirizzo artistico (Accademia, Liceo Artistico e Scuola del Marmo) è innammisibile che durante l'evento piu grande della città non vengano potenziati i nostri studenti! Sarebbe opportuno esporre le opere d'arte che realizzano i nostri ragazzi, in modo da dar loro visibilità e riconoscenza, perche se non ripartiamo dai giovani la nostra città rischia di rimanere anni luce indietro!"

"La cosa piu strana fra tutte - sottolinea - è che proprio in piazza Alberica sono esposte delle semplici figure che rappresentano dei pinguni realizzate in Lombardia.. che a parer mio non sono minimamente all'altezza degli elaborati dei ragazzi dell'Accademia e della Scuola Del Marmo. L'assessore alla cultura dovrebbe cominciare a girare veramente all'interno delle nostre scuole per rendersi conto della ricchezza immensa che possediamo, e cercare di essere la prima a voler aiutare i nostri ragazzi, visto anche l'importanza che ha la nostra Accademia a livello regionale se non nazionale".

"Pertanto - conclude - invitiamo Federica Forti a consultarsi coi vari docenti dei nostri istituti e trovare un accordo per esporre le opere dei nostri studenti all'interno delle piazze carraresi piu volte all'anno, perche uno dei punti di forza della nostra città è sicuramente l'arte, che associata a sicurezza e innovazione possono ridare a Carrara la bellezza ormai smarrita da anni".