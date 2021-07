Politica



Martisca (FI): "Serve un cambio di passo, vaccinare fino alle 24"

sabato, 3 luglio 2021, 13:35

Lucian Martisca, Forza Italia, affronta in un comunicato la campagna vaccinale, facendo espresso riferimento alla Hub di Marina di Carrara, che, a detta del forzista, andrebbe implementata in termini di orari di accesso per la somministrazione del vaccino.



"L'hub vaccinale di Marina di Carrara - sostiene - è diventato un punto forte della nostra USL, e appunto per questo chiediamo che venga potenziata e sfruttata maggiormente, perche fino ad oggi i vaccini sono sempre stati somministrati dalle 9.00 alle 20.00 circa, con una soglia media di 500 vaccini al giorno.

Pertanto chiediamo a Maria Letizia Casani (originaria di Ortonovo e direttrice generale di USL Nord Ovest ) e ad Angelo Zubbani (Responsabile campagna vaccinale Toscana) di potenziare il nostro hub e fissare come fascia di apertura dalle 7.00 alle 24.00, in modo da dare un chiaro segnale anche agli altri distretti di quanto sia importante vaccinare tutti il prima possibile.

Bisogna aumentare il passo- conclude- per cercare quanto meno di raggiungere l'immunità all'interno della zona "Apuana" prima dell'inizio della scuola, visto l'accaduto dell'anno scorso dove il rientro a scuola degli alunni è stato molto difficoltoso".