Politica



'Massa Città in Comune' su Luna Park: "Un'autorizzazione acustica con molti dubbi"

martedì, 20 luglio 2021, 17:19

Il Luna Park ancora al centro di una polemica: Massa Città in Comune avanza infatti dei dubbi sul rispetto dei tempi previsti dal Regolamento comunale circa l'autorizzazione acustica. In un comunicato il collettivo di sinistra esprime tutte le sue perplessità.

"L'autorizzazione al "Luna Park Estate 2021" rilasciata dal comune di Massa, a firma del dirigente competente-premette nella nota stampa- sembrerebbe violare il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose laddove indica in "almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa" il tempo necessario prima del rilascio della stessa. Dunque-deduce Massa Città in Comune- non è chiaro come possa essere stata autorizzata un'attività rumorosa, che ha presentato regolare istanza il 6 luglio scorso, a gestire dal 19 luglio l'attività rumorosa nell'area verde di via Mazzini a Marina di Massa"

Il collettivo sembrerebbe anche escludere sia stato possibile ricorrere alla norma che prevede la deroga. Infatti spiega nella nota stampa:" L'articolo 8.3 del regolamento comunale permette una deroga temporale per la domanda, che scende a due settimane, ma solo per attività rumorose della durata di tre giorni".

La nota si conclude rivolgendosi direttamente al funzionario firmatario dell'autorizzazione, alludendo a situazioni da chiarire in merito alla serenità d'animo con cui i dipendenti comunali abbiano lavorato a questa pratica:"A questo punto chiediamo al dott. Ticciati-chiosa il comunicato-di chiarire e rendere pubblico il parere del servizio Ambiente del comune di Massa che sembrerebbe non aver piena conoscenza del Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose. Questo fatto risulta evidente anche dalla citazione dell'art. 9 del regolamento medesimo che non permette per niente deroghe ordinarie nel caso in questione. Abbiamo la sensazione che questa vicenda nasconda qualcosa di poco chiaro e che i dipendenti comunali non si siano ritrovati in condizione di poter lavorare con animo sereno alla pratica in questione".