Piedimonte (FI): "Dei e Rivieri ritenuti indegni della tessera"

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:57

Marco Battistini, presidente della commissione lavoro del comune di Massa, in una nota stampa, riferisce della sua posizione in merito alla vicenda Sanac, portata in commissione, alla presenza del sindaco Persiani, delle delegazioni sindacali CGIL, CISL UIL, delegazione RSU dello stabilimento e degli onorevoli e senatori eletti sul territorio

martedì, 27 luglio 2021, 09:06

Prima uscita del candidato sindaco di Carrara per il centrodestra Simone Caffaz: non un vero e proprio evento pubblico, ma un incontro con la ristretta cerchia di familiari, amici e sostenitori alla presenza della stampa, in un locale di Marina di Carrara

lunedì, 26 luglio 2021, 10:18

Sono tre i comuni della provincia di Massa Carrara che andranno al voto in autunno: Montignoso, Pontremoli e Bagnone; sette quelli della vicina provincia della Spezia: Ameglia, Santo Stefano, Brugnato, Borghetto Vara, Rio Maggiore, Beverino e Zignago

lunedì, 26 luglio 2021, 10:08

Marco Battistini, consigliere a Massa, in un comunicato, esprime un personale punto di vista in merito, mettendo come premessa che si astiene da qualsiasi commento scientifico, non essendo un medico o ricercatore e che la libertà individuale è un concetto importantissimo e che finisce laddove inizia la libertà di un'altra...

domenica, 25 luglio 2021, 10:11

Forza Italia, in un comunicato, annuncia di aver rigettato la tessera a Dei, Rivieri e Cipollini in quanto non aderenti agli ideali del partito

sabato, 24 luglio 2021, 18:26

I volontari per la raccolta firme eutanasia legale, Buselli Leonardo, Zubbani Davide, Arrighi Filippo, ad autenticare le firme il consigliere comunale Andreazzoli Giuseppina