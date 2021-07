Primo incontro di 'Italia Nostra': il Fortino a Marina di Carrara

Altri articoli in Politica

giovedì, 22 luglio 2021, 14:59

Rifondazione comunista fa un esposto in procura perché venga fatta chiarezza sulle responsabilità relativamente ai due annegamenti avvenuti di recente in mare, che essa stessa definisce in un comunicato evitabili

giovedì, 22 luglio 2021, 09:51

Dopo decenni di attesa lo scorso settembre sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria in Viale Galieo Galilei, nei pressi del casello autostradale: ad intervenire è Lorenzo Lapucci consigliere comunale di minoranza

mercoledì, 21 luglio 2021, 20:06

Lorenzo Lapucci chiede delucidazioni all'assessore: "Dopo decenni di attesa lo scorso settembre sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria in Viale Galieo Galilei, nei pressi del casello autostradale. L'opera, necessaria per migliorare la viabilità in entrata ed in uscita dall'autostrada e per creare un accesso al Marble Hotel, ha...

mercoledì, 21 luglio 2021, 17:16

L'associazione ambientalista di Italia Nostra prende posizione e firma l'interpellanza dei cittadini di Montignoso e di Strettoia, rivolta alla regione per chiedere un parere sulla pericolosità dei rifiuti stoccati in cava Fornace

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:54

È il consigliere comunale Lorenzo Lapucci che analizzando i numeri della raccolta differenziata presentati dall'amministrazione comunale e da Nausicaa riconosce la positività delle nuove modalità di raccolta introdotte aggiungendo alcune considerazione critiche

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:42

Lucian Martisca, Forza Italia, interviene in merito all'evento 'White Carrara Downtown' chiedendo un maggiore coinvolgimento dei giovani carrarini