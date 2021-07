Politica



Rotatoria al casello dell'autostrada, quando termineranno i lavori?

mercoledì, 21 luglio 2021, 20:06

"Dopo decenni di attesa lo scorso settembre sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria in Viale Galieo Galilei, nei pressi del casello autostradale: l'opera, necessaria per migliorare la viabilità in entrata ed in uscita dall'autostrada e per creare un accesso al Marble Hotel, ha avuto inizio all'inizio dello scorso autunno ma ad oggi non è ancora stata conclusa".

Lorenzo Lapucci consigliere comunale di minoranza prosegue il suo intervento affermando: "L'appalto, aggiudicato e realizzato interamente da Salt, era stato annunciato in maniera orgogliosa dall'assessore ai lavori pubblici Raggi che, in occasione dell'inizio delle lavorazioni, rivendicava un importante contributo dell' amministrazione comunale per superare le difficoltà burocratiche che da anni ostacolavano l'iter per l'avvio dei lavori, ed affermava che gli stessi sarebbero terminati a fine marzo 2021".

Lapucci va avanti: "Trascorsi quattro mesi dalla data indicata come termine dei lavori, l'area appare chiaramente ancora come un cantiere aperto; asfalti da concludere, recinzioni provvisionali che delimitano le aiuole spartitraffico ancora da ultimare ed altre rifiniture ancora da sistemare palesano un evidente ritardo sul termine dei lavori. Negli ultimi mesi le lavorazioni hanno subito un brusco rallentamento per poi essere ultimamente interrotte: di fatto da circa due settimane non vi è traccia degli operai ed il cantiere è fermo".

Lapucci conclude rivolgendosi all'amministrazione comunale: "Considerato che l'assessore Raggi aveva annunciato il cronoprogramma di un'opera realizzata interamente da Salt e vista la sua rivendicazione dei meriti dell'amministrazione comunale, chiedo allo stesso di spiegare le ragioni per cui la rotatoria non sia ancora terminata ed invito lo stesso a sollecitare il committente dei lavori affinché gli stessi possano concludersi in tempi certi e brevi".