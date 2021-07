Politica



Rottura nel centrodestra, Fratelli d'Italia su candidatura Caffaz: "Stanno cercando di imporla. Qualcuno ha lavorato per provocarla"

lunedì, 19 luglio 2021, 04:41

di francesca vatteroni

"Si è rotta l'unità del centrodestra - commenta laconico, senza scomporsi, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Marco Guidi all'indomani della ufficializzazione della candidatura di Simone Caffaz alla carica di sindaco di Carrara per la coalizione formata da Lega, Forza Italia e alcuni liste civiche - Spiace verificare che Lega e Forza Italia vadano avanti col candidato Simone Caffaz. E' rottura e qualcuno se ne dovrà fare carico".

Guidi non ha dubbi sulla rotta che seguirà Fratelli d'Italia: "Continueremo a lavorare con le liste civiche per trovare il candidato giusto che restituisca dignità a Carrara. Prendiamo atto che qualcuno ha voluto lavorare per rompere il centrodestra: per noi Caffaz non poteva fare sintesi tra le varie anime del centrodestra e di fatto stanno cercando di imporla. Ma Caffaz è il candidato di Forza Italia e Lega, non di Fratelli d'Italia".

Parla di liste civiche presenti in città con cui cercare sintonia, Guidi: "Caffaz è espressione di Forza Italia ma io penso che la città chieda un profilo diverso. Cercheremo di operare come abbiamo già fatto su Massa, che con Francesco Persiani ha aggregato e non diviso il centrodestra".

E' estremamente scettico Marco Guidi sulla strada imboccata da Lega e Forza Italia: "Pensare di affrontare la competizione elettorale senza Fratelli d'Italia - ha concluso il coordinatore provinciale - una forza politica attestata al 20 per cento nei sondaggi, non è un buon inizio per il centrodestra: speriamo che qualcuno faccia un passo indietro".