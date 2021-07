Politica



Salvini a Marina per referendum giustizia: "A Carrara vinciamo con progetti concreti"

sabato, 10 luglio 2021, 20:41

di francesca vatteroni

Piazza Ingolstadt ore 10 passate di un sabato mattina di luglio: a Marina di Carrara torna a distanza di quasi un anno, per essere precisi dalla campagna elettorale per le amministrative regionali, Matteo Salvini. Questa volta in gioco ci sono i referenda per la riforma della giustizia promossi dalla Lega (assieme ai Radicali) in tutta Italia. La piazza è un po' più vuota rispetto alla grande folla in visibilio che accorse nel settembre scorso, del resto nel giro di pochi mesi sono cambiate molte cose, senza considerare il caldo afoso che avrà trascinato sicuramente molti in spiaggia. Ma nei militanti e simpatizzanti in piazza Ingolstadt, davanti ai gazebo delle raccolte firme, si fanno comunque sentire trasporto ed entusiasmo. E lo accolgono al grido di "capitano". Lo stile è lo stesso: camicia bianca, frasi brevi, dirette e coincise.

Parla agli scontenti Salvini, sa che sono tantissimi e lancia la sfida del referendum che interpella i cittadini su: la separazione delle carriere dei magistrati, la riforma del Csm, la responsabilità civile diretta dei magistrati, la abolizione della legge Severino sulla corruzione nella Pubblica Amministrazione e la riforma delle misure di sicurezza. Le questioni sono complesse, spinose e si affacciano su uno scenario in cui echeggiano diversi scandali sia su scala nazionale (non ultimo il caso Palamara), sia su scala provinciale, con il caso Serinper. I numeri comunque sembrano dargli ragione: solo a Marina nella mattinata piovono infatti 400 firme, ci dice Nicola Pieruccini, leader provinciale del Carroccio, presente per fare gli onori di casa.

"Che bello di prima mattina vedere tanta voglia di Democrazia!- esclama-dopo un anno di scuole chiuse, di università chiuse, di attività chiuse torniamo a incontrarci" premette, per poi gettarsi a capofitto nel cuore della campagna referendaria.

"Ci sono 5 milioni di italiani che aspettano giustizia e un processo-rivendica il leader descrivendo in due parole la triste situazione in cui versa la kafkiana giustizia italiana, per poi aggiungere prontamente tra gli scrosci di applausi-io voglio i colpevoli in carcere e gli innocenti con le loro famiglie. Non possono esserci processi che durano 15 anni, rischi di perdere la famiglia, gli amici, il lavoro, per non parlare quando poi vai in banca. Con queste firme significa che chiedi processi veloci, chiedi che anche i magistrati come gli altri lavoratori se sbagliano pagano". E qui parte un altro scroscio di applausi, ma mai come quello che arriverà un minuto dopo, quando cita la sua situazione processuale sul caso Open Arms, la nave ong carica di migranti a cui vietò lo sbarco quando era Ministro degli Interni. "Io ci entro spesso nelle aule dei tribunali e leggo una frase scritta in fondo: "la legge è uguale per tutti", quindi anche per i magistrati: ma per qualcuno è in un modo e per altri in un altro! Io il 15 settembre sarò a Palermo-prosegue scatenando un'altra acclamazione -perché devo rispondere di sequestro di persona aggravato e continuato per avere difeso il mio paese!".

Passa poi a mettere il dito nella ferita e rilancia:"Dopo il Covid l'Italia ha bisogno di turisti che pagano e non di chi sbarca e crea disordini", guadagnandosi l'ennesimo plauso. Non risparmia poi una frecciata a Enrico Letta e al gesto simbolico legato implicitamente alla diversa visione sulle politiche dei migranti di europeisti e sovranisti:"Domenica sera spero di inginocchiarmi dopo la partita e non prima come Letta". E di nuovo si levano le grida di approvazione.

Affronta poi altri due temi attuali e scottanti sotto il sole di luglio ma destinati a restare caldi per i mesi successivi.

Il primo, ricorda l'identità della Lega connessa strettamente al mondo delle imprese: "Ci sono buoni segnali per gli alberghi-considera Salvini-ho sentito in questi giorni molti imprenditori, molti di loro però mi hanno detto che faticano a trovare lavoratori perché questi preferiscono il reddito di cittadinanza: bisogna rivederlo questo reddito di cittadinanza!".

L'altro tema scottante, sono le elezioni comunali del prossimo anno, qua a Carrara. Inevitabile per il segretario della Lega salutare con alcuni commenti che sostanzialmente confermano le strategie di Nicola Pieruccini che riceve il via libera su tutta la linea. "L'anno prossimo cerchiamo il miracolo qua a Carrara, dopo 70 anni di governo di sinistra e lo cerchiamo con una bella squadra che coinvolga al di là dei partiti attingendo dal mondo civico, dal mondo delle professioni e della cultura. Siamo sulla strada buona. Non promettiamo miracoli ma meno tasse, meno burocrazia e più lavoro".

Altra linea confermata da Salvini riguarda i tempi:"Prima si parte meglio è-spiega e aggiunge-ho incontrato una bella squadra ieri sera, ovviamente bisogna parlare con tutti gli alleati, ma ieri sera ho ascoltato uomini e donne del mondo civico e della Lega e faccio mio un appello a tutti i partiti del centrodestra: ho lavorato per mesi per avere un centrodestra compatto a Napoli, Milano, Roma, Torino, Trieste e ci si é riusciti. Dopo 70 anni di governo di sinistra per interrompere ci vogliono progetti concreti come abbiamo fatto e proposto a Pisa o ad Arezzo e nelle tante città toscane che hanno scelto di cambiare. Il tema della viabilità, dell'ambiente, del lavoro, il tema del marmo, del mare: ieri sera mi hanno già detto mezzo programma". sui nomi qualche idea, sorride e confessa Matteo Salvini, ce lo hanno.

E ce lo rivela anche Nicola Pieruccini, dopo la partenza di Salvini:"La prossima settimana diremo il nome-annuncia- nei prossimi giorni scioglieremo il nodo su una rosa di tre nomi, tutti carraresi". In attesa che venga ufficializzato il nome, notiamo come, prima che il leader della Lega salga in macchina per proseguire alla volta delle altre tappe della campagna referendaria, Simone Caffaz, il cui nome girava insistente come probabile candidato, si avvicina per salutarlo.

In ultimo: Matteo Salvini rispondendo a delle domande dei giornalisti, è sembrato come rivolgersi anche al piccolo gruppo di contestatori che, senza che il leader del Carroccio se ne fosse accorto, si trovava dall'altra parte del viale, guidato dal presidente dell'Anpi di Carrara Nando Sanguinetti: fra loro alcuni giovani del Pd carrarese, tra canzoni della Carrà, Bella ciao e bandiere arcobaleno. "Minacce non dovrebbero mai essere fatte né pensate-ha risposto commentando il caso Serinper, Salvini-a Lido di Camaiore incontrerò il capogruppo della Lega di Viareggio che è gay, ma essendo gay leghista è stato minacciato e offeso: a sinistra hanno uno strano concetto del rispetto e delle libertà, speriamo che sia stato un solo triste episodio perché minaccia e offesa non fanno parte dell'azione politica".