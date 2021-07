Politica



Sanac, Fantozzi (FdI): "Porto la vicenda in Regione. Cento lavoratori da salvare"

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:06

"Il lavoro c'è ma manca la liquidità che lo Stato deve erogare. La Sanac, legata all'ex Ilva, rischia di finire nel baratro: le commesse ci sono ma Acciaierie d'Italia ha pagato solo 10 dei 40 milioni di crediti dovuti e adesso 4 stabilimenti, 335 lavoratori di cui 100 solo a Massa, vedono il loro futuro appeso ad un filo in attesa che la politica faccia la politica e dia risposte a operai e famiglie. Porterò la crisi in Commissione Sviluppo economico perché la Regione deve sollecitare lo Stato ad erogare i contributi dovuti. Il prefetto si è impegnato a sollecitare i ministeri competenti ma anche la Regione deve fare la sua parte. Sono tante le crisi aziendali in Toscana, dobbiamo scongiurare licenziamenti a catena che farebbero collassare il tessuto economico regionale" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto le segnalazioni dal coordinatore provinciale Marco Guidi e dal capogruppo di Massa Alessandro Amorese.