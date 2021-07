Stefano Alberti: "Sicurezza cercasi nell'area della stazione di Massa"

Altri articoli in Politica

sabato, 31 luglio 2021, 22:41

Animi surriscaldati da un'accesa discussione in consiglio comunale a Tresana sulla interpellanza presentata da Futuro di Tresana in merito al concorso pubblico svoltasi il 14 luglio 2021 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di Istruttore amministrativo - servizi demografici

sabato, 31 luglio 2021, 19:11

Massa Città in comune denuncia una situazione disagiata a Massa: Le fontane alla Rocca e al Cristallo sono chiuse da oltre dieci giorni senza che l'amministrazione Persiani si degni di spiegarne le ragioni a coloro che ne usufruiscono

sabato, 31 luglio 2021, 19:00

Mette in guardia da un possibile crack futuro Gianni Musetti, esponente di Forza Italia carrarese. Si riferisce ai debiti contratti per la costruzione della strada dei marmi e che ha lasciato in eredità anche un contenzioso tra la società costruttrice Adanti e la partecipata Progetto Carrara

venerdì, 30 luglio 2021, 14:47

Numerosi gli interventi economici in vista per la riqualificazione urbana del comprensorio comunale e a favore di famiglie ed attività produttive

giovedì, 29 luglio 2021, 15:52

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto le segnalazioni dal coordinatore provinciale Marco Guidi e dal capogruppo di Massa Alessandro Amorese

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:45

Domenico Piedimonte, coordinatore comunale di Massa per Forza Italia, in una nota stampa chiarisce la motivazione che ha portato all'estromissione di Roberta Dei e Mauro Rivieri dal partito, per il secondo anno consecutivo