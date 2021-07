Verso le amministrative: al voto in autunno Bagnone, Montignoso e Pontremoli

Altri articoli in Politica

lunedì, 26 luglio 2021, 10:08

Marco Battistini, consigliere a Massa, in un comunicato, esprime un personale punto di vista in merito, mettendo come premessa che si astiene da qualsiasi commento scientifico, non essendo un medico o ricercatore e che la libertà individuale è un concetto importantissimo e che finisce laddove inizia la libertà di un'altra...

domenica, 25 luglio 2021, 10:11

Forza Italia, in un comunicato, annuncia di aver rigettato la tessera a Dei, Rivieri e Cipollini in quanto non aderenti agli ideali del partito

sabato, 24 luglio 2021, 18:26

I volontari per la raccolta firme eutanasia legale, Buselli Leonardo, Zubbani Davide, Arrighi Filippo, ad autenticare le firme il consigliere comunale Andreazzoli Giuseppina

venerdì, 23 luglio 2021, 14:11

A Massa è in programma per domani, alle 17.30, in Piazza Aranci, una protesta organizzata dal gruppo Rivoluzione Allegra che in un comunicato, spiega le ragioni della manifestazione

giovedì, 22 luglio 2021, 17:24

Si è svolto mercoledì alle ore 18.00 l’incontro organizzato da Italia Nostra Apuo-lunense, dedicato al “Fortino”, ovvero la struttura circolare in pietra, presente nella pineta in via Garibaldi, a Marina di Carrara

giovedì, 22 luglio 2021, 14:59

Rifondazione comunista fa un esposto in procura perché venga fatta chiarezza sulle responsabilità relativamente ai due annegamenti avvenuti di recente in mare, che essa stessa definisce in un comunicato evitabili