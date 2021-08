Politica



Alberti (Pd): "Piazza Pellerano, dopo piazza Betti, rappresenta uno dei luoghi pubblici più importanti di Marina di Massa"

mercoledì, 11 agosto 2021, 16:54

Stefano Alberti del PD ha chiesto una interpellanza in merito allo stato in cui versa Piazza Pellerano a Massa e la fontana dei Delfini, priva dello zampillo da tempo e mai rimessa in funzione, pur essendo l'unica fontanella pubblica della zona.



"Per cui - si legge nel comunicato - si interpella il sindaco per sapere se: - l'amministrazione Comunale intenda intervenire per ripristinare lo zampillo d'acqua della fontana dei Delfini e al contempo intervenire per garantire un fontanello pubblico di acqua potabile per famiglie e persone anziane che frequentano quotidianamente piazza Pellerano"