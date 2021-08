Politica



Comitato 'Una montagna da salvare' in difesa delle fontane pubbliche

venerdì, 6 agosto 2021, 17:07

Tante sono le fontane storiche del territorio massese e che hanno segnato la storia del territorio: da più parti, si porta l'attenzione sulla loro salvaguardia, per esempio da parte del comitato 'Una montagna da salvare' che, in una nota stampa, lancia il grido d'allarme all'amministrazione locale, per lo stato in cui versano per esempio quella di Canevara, chiusa da tempo, le fontane dei Prati della Ciocca o quella molto famosa di San Carlo e molte altre ancora, in una sorta di viaggio che il comitato descrive nel comunicato: "L' acqua di San Carlo ha proprietà diuretiche ed è molto ricercata: potrebbe essere un valore aggiunto e un motivo di attrazione, anche turistica - spiega il comitato - Proseguiamo il viaggio. Che dire dellacqua della Rocca? Una volta vicino alle fontane mettevano il cartello con le caratteristiche dell'acqua adesso non sappiamo se è acqua sorgiva o mischiata con quella dellacquedotto e comunque , asciutta.

Verso la zona dei Cappuccini, cè un mascherone che ha dato un po d' acqua al momento dell'inaugurazione, oltre tre lustri fa, poi più niente. La storica fontana del Battì dal barilo è maltenuta e abbastanza sporca e, tornando in montagna, la Polla di Tommaso da anni è asciutta e l' auspicio, dopo lintervento di pulizia dei residenti, è quello di recuperare lantica sorgente. Chiusa anche la mitica Fontana Morosa e sigillata la fontana ai Canalacci, dove ci si recava anche per fare una salutare passeggiata nei boschi circostanti. A Massa si contano 179 fontane- concludono - sarebbe bello poterle valorizzare, portando avanti anche quel progetto "Adotta una fontana" siglato un paio di anni fa tra amministrazione e l'azienda Matec, progetto che potrebbe fungere da apripista per altre aziende che operano sul nostro territorio e amano la città. Insomma, l' acqua è un bene comune prezioso: un diritto di tutti".