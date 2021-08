Conferenza sullo smantellamento della sanità pubblica organizzata da Italexit Toscana

Altri articoli in Politica

venerdì, 13 agosto 2021, 18:06

Da Martina Fiorini, delegata alle politiche equità sociale e disabilità del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, arriva una nota stampa per denunciare la situazione che vivono i disabili che devono parcheggiare il proprio mezzo nell'area del parcheggio di Fossa Maestra

venerdì, 13 agosto 2021, 17:46

Come stanno le piscine comunali? Se lo chiede Fratelli d'Italia di Carrara sottolineando come le strutture ricettizie siano la pietre angolare delle località turistiche. Eppure a Carrara non sembrerebbe

venerdì, 13 agosto 2021, 14:51

Massa Città in Comune, impensierita per la pericolosità dei cittadini che vi transitano, torna a parlare della strada provinciale SP4 nel tratto che da Antona arriva oltre il Passo del Vestito e lo fa con una serie di interrogativi che pone al presidente della provincia Gianni Lorenzetti

venerdì, 13 agosto 2021, 13:58

Riccardo Bruschi, Gianni Musetti e Lucian Martisca di Forza Italia Carrara, in una nota stampa, nel denunciare i fatti di violenza accaduti a Marina di Carrara nelle ultime ore, evidenziano la situazione di degrado sociale in cui versa tutto il territorio comunale

giovedì, 12 agosto 2021, 14:44

"Come ogni estate a Marina di Carrara si presentano spettacoli non molto belli, anzi, si presente un vero e proprio degrado sociale che danneggia in primis la città ma anche i commercianti". A denunciarlo è Lucian Martisca di Forza Italia

giovedì, 12 agosto 2021, 14:07

Il comitato “Una montagna da salvare” ha ascoltato alcuni residenti di Canevara i quali hanno sollevato alcune tematiche di quotidiana (in)vivibilità