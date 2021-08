Politica



Domenica 15 agosto Marco Cappato a Marina di Carrara

lunedì, 9 agosto 2021, 16:06

Nel silenzio totale dei media nazionali prosegue con un enorme successo di partecipazione in tutta Italia e nella nostra provincia, la raccolta firme per la proposta di Referendum sull'eutanasia legale organizzata dalla Associazione Luca Coscioni.

Raccolta firme che ha superato ad oggi l'incredibile numero di 330.000 firme! Anche a Carrara, così come nella vicina Massa ed in Lunigiana, la partecipazione è straordinaria e l'Associazione Coscioni ringrazia vivamente le tantissime persone che in questi giorni stanno affollando i tavoli raccolta firme organizzati dai volontari nella nostra provincia.

Ad oggi, infatti, sono centinaia e centinaia le firme raccolte. Una avventura umana straordinaria con volontari impegnati anche giovanissimi e persone che, mentre firmano, raccontano commosse vicende personalissime, ringraziando per l'iniziativa. Ne saranno necessarie 500.000 entro la fine di settembre perché la proposta di referendum popolare sia accolta, ma il risultato ad oggi è già, decisamente, straordinario.

Per fare il punto, quindi, sulla campagna in corso, torna a Carrara Marco Cappato, tesoriere della Ass. Luca Coscioni.

Cappato sarà presente domenica 15 alle 19 al tavolo raccolta firme in Viale Vespucci, angolo Caravella, a Marina di Carrara, per incontrare i volontari, la stampa e, soprattutto, i cittadini che tanto stanno sostenendo a Carrara, a Massa e in tutta la provincia, questa raccolta firme.