FdI: "La gestione della piscina comunale? Un buco nell'acqua"

venerdì, 13 agosto 2021, 17:46

di francesca vatteroni

Come stanno le piscine comunali? Se lo chiede Fratelli d'Italia di Carrara sottolineando come le strutture ricettizie siano la pietre angolare delle località turistiche. Eppure a Carrara non sembrerebbe. Eppure l'amministrazione Cinquestelle aveva promesso la promozione del turismo e di non fermarsi allo sbandieramento della bandiera blu. Spiega infatti la nota stampa:"Un comune che ha pretesa di definirsi turistico deve offrire strutture e ricettività quanto meno decorose e non indecenti come avviene a Carrara. Tutte le giunte che si sono avvicendate negli ultimi mandati di certo non hanno contribuito in tal senso, nonostante le bandiere blu, tanto sbeffeggiate dai 5 stelle quando erano all'opposizione ed ora pienamente riabilitate dato che sono al governo della città. Ma sappiamo che la coerenza non è di casa negli ambienti grillini, né a livello locale né nazionale".

Con questa premessa il coordinamento carrarese di Fratelli d'Italia introduce la questione piscina comunle:"Prendiamo ad esempio la gestione della piscina estiva di Marina di Carrara- scrive Fratelli d'Italia-sono stati eseguiti alcuni lavori di miglioria nella parte esterna, certo, ma la zona spogliatoi e l'area adibita a spazio ricreativo versa tutt'ora nel degrado più totale.I lavori esterni sono terminati con grande ritardo, la piscina è stata infatti aperta al pubblico il 21 luglio, praticamente a metà estate". Ma la critica si focalizza sulla concreta fruibilità della piscina comunque aperta a estate inoltrata e imponendo regole che non avrebbero a che fare con attenzioni improntate alla salute e alla prevenzione:"Ma quello che più ci sconcerta è l'applicazione delle cosiddette norme anti contagio Covid. Le norme imposte infatti non hanno nulla a che vedere con una giusta attenzione e prevenzione di comportamenti che potrebbero favorire focolai epidemiologici. Infatti: che senso ha obbligare tutti i fruitori ad entrare solo a determinati orari? Che senso ha stare in vasca massimo 1 ora quando poi nelle ore di punta si accalcano anche 7/8 nuotatori per vasca? Che senso ha svuotare la terrazza di sdraio e ombrelloni quando a pochi metri ci sono stabilimenti balneari che sono regolarmente dotati di tali strutture ? Che senso ha non aprire il chiosco situato all'interno che fungeva da servizio di ristorazione e bar ? Chi desidera prendersi una bibita, un gelato o un caffè è così obbligato a recarsi in uno degli stabilimenti balneari".

Fratelli d'Italia fa notare una gestione rigida, illogica e non funzionale alla prevenzione sanitaria con la solita risposta che ormai da due anni si sente ripetere a fronte di limitazioni imposte a volte criticate come paradossali, a volte contraddittorie:" Che senso hanno tutti questi comportamenti? Tra l'altro non sono più rilasciati gli abbonamenti mensili o a 10 ingressi che erano decisamente convenienti.Ogni volta ci si deve mettere in fila , pagando ingresso singolo, che è pure aumentato, creando così assembramenti che sarebbero stati facilmente evitabili. Le risposte che ci siamo sentiti dire a questi interrogativi-prosegue il comunicato è sempre la stessa "per il covid non possiamo""

Descrive una situazione paradossale Fratelli d'Italia, con un'organizzazione che anziché evitare assembramenti li produce:"La prevenzione ai contagi è giusto farla, ma usando il buon senso! Questa situazione grottesca penalizza sia gli ordinari fruitori delle vasche, sia i bambini dei corsi che non possono fare entrare i loro genitori all'interno, creando quindi capannelli e assembramenti all'ingresso stile uscita scolastica, sia i (pochi ormai) turisti che decidono di passare del tempo in piscina come alternativa ad un mare sempre più sporco e meno godibile, alla faccia della transizione ecologica" dei pentastellati".

Fratelli d'Italia conclude facendo osservare la gestione privata, quindi a pagamento per chi può permetterselo, della piscina, chiedendo anche notizie della piscina comunale a Carrara centro e chiosando con una battuta: "Nelle piscine limitrofe private, è tutt'altra storia...libertà di orario di ingresso, di permanenza nella struttura, presenza di sdraio e ombrelloni, servizi ristoro ecc...Chiediamo anche all' amministrazione comunale se si hanno notizie della piscina di Carrara centro, cosa intende fare per l'autunno? Viene da concludere con una triste considerazione : come per lo stadio, per il campo scuola, per il campo della Portuale anche per la piscina l'amministrazione pentasellata ha fatto.........un buco nell'acqua"