Politica



FI: "Malamovida a Marina di Carrara, il sindaco intervenga con le forze dell'ordine"

venerdì, 13 agosto 2021, 13:58

Riccardo Bruschi, Gianni Musetti e Lucian Martisca di Forza Italia Carrara, in una nota stampa, nel denunciare i fatti di violenza accaduti a Marina di Carrara nelle ultime ore, evidenziano la situazione di degrado sociale in cui versa tutto il territorio comunale.

"Le ragioni - affermano - sono nel degrado cui la nostra città è stata abbandonata da decenni di malapolitica, Forza Italia vuol darle un target turistico e culturale alto, "modello Pietrasanta", il lavoro sarà difficile ma ci riusciremo".



"Esortiamo - continuano - quindi le famiglie e gli insegnanti a parlare con i ragazzi per evitare la formazione di "gang" sia per la loro sicurezza che per quella degli altri. Esprimiamo gratitudine alla Forze dell'Ordine che sulla questione da un lato si riunuiscono costantemente nel Comitato Provinciale di Pubblica Sicurezza e dall'altro monitorano quotidianamente quelle zone, anche in borghese".



"Chi condanniamo - concludono - invece è la politica, vecchia e di sinistra, che ha spesso considerato i giovani come seccatori da emarginare, e quindi non li ha considerati. Sono mancati luoghi d'incontro ed attivita: non a caso i fatti sono accaduti a lato dell'abbandonato spazio della "Caravella", un tempo luogo vivo e ludico. Anche il nostro sindaco dovrebbe decidersi a rafforzare sul posto il pattugliamento della Polizia Municipale invece di utilizzarla solo per "far cassa" con le multe, lasciando a pochi privati di buona volontà in via rinchiosa un minimo di servizio di sicurezza".