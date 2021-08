Politica



Forza Italia Carrara: "Case popolari alla ex colonia Vercelli non sono la nostra idea di sviluppo"

giovedì, 19 agosto 2021, 16:23

di donatella beneventi

La destinazione della ex colonia Vercelli e dell'ex campo profughi di Marina di Carrara è il tema affrontato da Forza Italia Carrara, in una nota stampa in cui Riccardo Bruschi, coordinatore, sottolinea tutto il dissenso del partito nei confronti della soluzione illustrata nel piano preliminare del comune di Carrara:



"Proprio quando nella vicina colonia ex colonia di Marinella di Sarzana, subito dietro la Fossa Maestra- dice Bruschi - i politici liguri hanno tagliato il nastro per la ricorversione della stessa in un Hotel di lusso e un destino simile aspetta le colonie del vicino litorale massese, l'amministrazione pentastellata di Carrara ha in mente per il futuro della Colonia Vercelli la realizzazione di "case popolariQuesto non è lo sviluppo che Forza Italia vuole per Marina di Carrara!"



Bruschi entra poi nel merito del progetto e dei fondi stanziati: "Il progetto così realizzato ed inviato al MIT prevede la realizzazione ex novo di trentaquattro alloggi per migranti o destinati comunque al settore del sociale: già firmati i protocolli con ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) IMM e Caritas. Il Comune di Carrara ha affidato incarico diretto sotto soglia per 26 mila euro a Ing. Donadel per realizzare un progetto architettonico di massima per il progetto PINQuA bandito dal MIT, così come riscontrabile dalla documentazione reperibile online sul sito dello stesso".



Bruschi evidenzia che il progetto, in base a sentenza di cassazione, potrebbe essere contestabile e quindi illegale, poiché posto su un'area sotto tutela paesaggistica e monumentale: "Dunque si potrebbero ravvisare anche dei reati- quali un abuso in atti d'ufficio per aver affidato incarico remunerato a chi non può riceverlo; di conseguenza un possibile danno erariale visto che dalle casse del Comune sono usciti 26.000,00 euro senza che ciò potesse essere fatto. Considerato questo il Comune di Carrara dovrebbe ricevere 14,8 milioni di euro col rischio che gli vengano sospesi e chiesti indietro, avendo presentato un progetto forse inammissibile per vizio di forma e che verrà quasi sicuramente bocciato della Sovrintendenza di Lucca".



Bruschi, nel precisare che il comune dovrà presentare entro dodici mesi un progetto definitivo e, a suo avviso, molto costoso, annuncia che Forza Italia organizzarà prossimamente dei banchetti per il volantinaggio e la raccolta firme presso la Colonia e al contempo di sta raccogliendo la documentazione necessaria ad esposti, sia alla Corte dei Conti che alla Procura della Repubblica, per fare luce sull'operazione che il comune sta intraprendendo con il rischio di un danno erariale.