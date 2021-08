Politica



Forza Italia Carrara: "Situazione vergognosa del Politeama, amministrazione inadeguata"

giovedì, 5 agosto 2021, 17:47

Riccardo Bruschi, coordinatore di Forza Italia Carrara, in una nota stampa, affronta la questione del politeama di Carrara e il comportamento assunto dall'amministrazione pentastellata, a detta del forzista, inadeguata di fronte al protrarsi dei problemi e delle lungaggini amministrative per la risoluzione del ripristino della struttura.



"E' sconfortante - esordisce - dopo tutti questi anni constatare che il Politeama Giuseppe Verdi non abbia avuto alcun progresso ma che anzi abbia ulteriori cedimenti a causa dell'abbandono ed incuria. Poco tempo fa era stato annunciato che la zona antistante in piazza Farini sarebbe tornata libera all'uso, ed oggi invece scopriamo di dover tornare due passi indietro. Oggettivamente lo scenario è complicato, ma chi ha in mano il timone della città non può fuggire dalla corresponsabilità di questo scempio: il sindaco e la giunta devono saper tenere le redini di situazioni che, pur riguardando i privati, sono di interesse pubblico".



"Tra le possibili soluzioni - continua - quella di trovare un privato che rilevi lo stabile con un valido progetto di riqualificazione, liquidando i proprietari e così ponendo fine ai contenziosi, oppure come ultima spiaggia si valuti l'aquisto diretto vendendo ad esempio le farmacie comunali".



Forza Italia, inoltre, nel ricordare gli antichi fasti del teatro, associa lo stato di degrado a quello evidenziato dal Marble Hotel e dall'Hotel Mediterraneo, per cui propone di avviare dei colloqui con i proprietari dei tre stabili, mediando tra i vari interlocutori e possibili investitori, per inserire nel programma di mandato delle possibili soluzioni da far poi concordare e sottoscrivere agli alleati ed al candidato sindaco: "Con polso e capacità di dialogo- conclude - la prossima amministrazione avrà il dovere di cercare le soluzioni, e trovarele più che un onere sarà un grande onore".