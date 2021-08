Politica



Fratelli d'Italia: "Ci sono solo due parcheggi per disabili a Fossa Maestra"

venerdì, 13 agosto 2021, 18:06

"Per un disabile che deve cercare un parcheggio nell'area della Fossa Maestra sta diventando un'odissea!". Da Martina Fiorini, delegata alle Politiche Equità Sociale e Disabilità del Coordinamento Comunale di Fratelli d'Italia, arriva una nota stampa per denunciare la situazione che vivono i disabili che devono parcheggiare il proprio mezzo nell'area del parcheggio di Fossa Maestra.

Si legge nella nota stampa:"Nel parcheggio antistante i bagni della zona sono disponibili soltanto 2, e dico 2 posteggi per disabili che, il più delle volte vengono occupati da cittadini incivili che non hanno il tagliando per disabili- e prosegue- i disabili, molte volte si ritrovano a dover parcheggiare sul marciapiede lungo il viale di Marinella...ma attenzione, solo se arrivi ad un orario decente, perché altrimenti trovi tutto occupato anche in divieto di sosta e ,il povero disabile, si deve arrangiare parcheggiando dove capita. Ci chiediamo se la nostra amministrazione abbia mai pensato che esiste , una categoria di cittadini , che necessita di dover parcheggiare il più vicino possibile allo stabilimento balneare! Sono stati concessi permessi ad alcuni stabilimenti per creare parcheggi privati per i propri clienti, ma non si è pensato a costruire più stalli per i disabili?"

Suggerisce quindi Martina Fiorini:" Ci sono molti spazi verdi occupati dai parcheggi privati degli stabilimenti e non crediamo ci voglia tanto a realizzare un 'area in quella zona, dedicata solo a posteggi per disabili......oppure no? Ci sono persone disabili, che possono bene o male camminare, ma ci sono anche persone che hanno a che fare con una disabilità molto più gravi che hanno diritto di poter parcheggiare il più vicino possibile allo stabilimento balneare. Riteniamo che un'amministrazione comunale che vuole essere green, eco friendly ed easy , prendere atto che esiste anche la categoria dei disabili".