Politica



Fratelli d'Italia dà il benvenuto al nuovo gruppo consiliare Civici Apuani

mercoledì, 11 agosto 2021, 18:33

di francesca vatteroni

In consiglio comunale apuano nasce "Civici Apuani", un nuovo gruppo consiliare e il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d'Italia si congratula immediatamente, certo che il confronto con il nuovo gruppo porterà a rafforzare amministrazione e azione di governo: "Cogliamo con interesse e soddisfazione la creazione del nuovo gruppo in consiglio comunale "Civici Apuani" " fanno sapere dal coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Massa. "Siamo pronti a confrontarci con loro per rafforzare ancora di più l' azione della nostra amministrazione e del sindaco. La creazione del nuovo gruppo - continua Fratelli d'Italia- dimostra come vi sia la volontà della maggioranza di allargare sempre di più la propria azione anche a soggetti che le scorse elezioni amministrative hanno rappresentato un importante progetto anche in termini di consenso e che oggi hanno deciso di iniziare un percorso di avvicinamento all' amministrazione".

Una tensione ad allargare maggioranza e consensi, per Fratelli d'Italia che sottolinea l'avvicinamento delle forze politiche tradizionali del Centrodestra verso le forze civiche:" Una maggioranza ed un sindaco-si legge nella nota di Fratelli d'Italia- che dimostrano ancora una volta la capacità di parlare al mondo civico e di avere come obiettivo il bene della Città. Crediamo- conclude Fratelli d'Italia-che questa sia la migliore dimostrazione del buon lavoro fatto fino ad oggi dalla maggioranza e dal sindaco. Fratelli d'Italia, a Massa, come a Carrara è convinta che un progetto che vede coinvolti il centro destra ed il mondo rappresentato dalle liste civiche sia lo strumento per sconfiggere il malgoverno del PD e dei Cinque stelle".