Gianni Musetti: "Al via le ronde in borghese"

mercoledì, 18 agosto 2021, 14:56

E’ stato completamente finanziato, per 2,9 milioni di euro, il progetto del comune di Massa per la realizzazione del nuovo asilo nido “La mimosa” di via Fiume

martedì, 17 agosto 2021, 17:06

"Il 19 gennaio - dice Orietta Colacicco, presidente dei Paladini Apuoversiliesi - leggevamo sui giornali che dal Recovery Plan ci sarebbe stato per il porto di Carrara “solo un piccolo investimento per migliorare l’accessibilità al porto”

lunedì, 16 agosto 2021, 23:07

"La salute derubata" è il titolo dell'iniziativa nella quale i relatori porteranno il pubblico in un viaggio nello smantellamento della sanità pubblica italiana fra austerity e pandemia

venerdì, 13 agosto 2021, 18:06

Da Martina Fiorini, delegata alle politiche equità sociale e disabilità del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, arriva una nota stampa per denunciare la situazione che vivono i disabili che devono parcheggiare il proprio mezzo nell'area del parcheggio di Fossa Maestra

venerdì, 13 agosto 2021, 17:46

Come stanno le piscine comunali? Se lo chiede Fratelli d'Italia di Carrara sottolineando come le strutture ricettizie siano la pietre angolare delle località turistiche. Eppure a Carrara non sembrerebbe

venerdì, 13 agosto 2021, 14:51

Massa Città in Comune, impensierita per la pericolosità dei cittadini che vi transitano, torna a parlare della strada provinciale SP4 nel tratto che da Antona arriva oltre il Passo del Vestito e lo fa con una serie di interrogativi che pone al presidente della provincia Gianni Lorenzetti