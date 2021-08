Politica



Il Grig chiede chiarimenti circa la mancata applicazione dei controlli VIA su alcuni progetti di cava: "Il sito archeologico di Tagliata romana è in pericolo"

martedì, 10 agosto 2021, 13:01

di francesca vatteroni

"Salviamo Tagliata Romana dalla distruzione!" esorta il Grig presidio Apuane riferendosi al sito archeologico scoperto da un archeologo negli anni 80 e in un comunicato lancia un grido di allarme: "Chiediamo l'immediata sospensione della valutazione del progetto cava 190 FOSSAFICOLA C che prevede viabilità su ravaneto in presenza di accertati reperti archeologici: si tratta della TAGLIATA ROMANA, rinvenuta nel 1980 dall'archeologo Enrico Dolci".

Non solo: sempre in merito al sito archeologico, l'associazione culturale ed ecologista invoca l'intervento della Sovrintendenza affinché ne venga riconosciuta la valenza storico-culturale e venga così posto dietro lo scudo della normativa sui beni di interesse artistico e storico:"Chiediamo-scrive il Grig- la verifica da parte della Soprintendenza della "Dichiarazione di interesse culturale" al fine di definire la procedura atta a riconoscere la valenza storico-culturale del bene immobile da sottoporre alle adeguate prescrizioni di tutela. Non si può tollerare ulteriormente la distruzione sistematica del sito archeologico di TAGLIATA ROMANA FOSSACAVA, minandolo con la presenza massiccia di cave e nuove cave".

La questioni che preme e impensierisce il Grig riguarda la scelta dell'amministrazione carrarese di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale alcuni procedimenti presentati in materia di cava e di escludere la verifica di legittimità dei titoli autorizzativi richiesti: perché l'esclusione di questi controlli? Chiede il Grig che presenta domanda di chiarimento all'amministrazione comunale, estendendo per conoscenza alla regione Toscana.

"Il GRIG, nei giorni scorsi-informa l'associazione- ha inoltrato richiesta di chiarimenti al Settore Servizi ambientali/Marmo del comune di Carrara, per conoscenza a regione Toscana, relativamente a procedimenti di cava in valutazione di esclusione da VIA e verifica della legittimità dei titoli autorizzativi per le richiedenti".

Il Grig, nel dettaglio, invoca la revoca della determina di esclusione da VIA del progetto di cava 159 e chiede di procedere a valutazione complessiva degli impatti cumulativi prodotti dalle cave di bacino 159/156/190: i dubbi dell'associazione nascono dal tenore del decreto che illustra le linee guida relativa alla assoggettabilità a VIA, dubbi che getta nell'apprensione il Grig sulla sorte di TAGLIATA ROMANA DI FOSSACAVA. Leggiamo infatti nella nota stampa:" Il Decreto sulle Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA chiarisce che "...un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale" ". Vale a dire, spiega il Grig: ciascun progetto deve essere considerato nel suo essere parte integrante con gli altri progetti collegati e legati insieme in un unico disegno implicante le verifiche di assoggettabilità a VIA. E infatti la nota prosegue:" Tale criterio consente di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica. La valutazione dei potenziali impatti ambientali non può essere limitata al singolo intervento non tenendo conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. In considerazione degli impatti cumulativi generati sull'area di TAGLIATA ROMANA DI FOSSACAVA con il progetto di escavazione appena depositato di cava FOSSAFICOLA 190 C, del progetto in itinere di cava 159 (esclusa da VIA !!!) e del progetto approvato di cava 156, tutte localizzate nello stesso "luogo" di estrazione, chiediamo al comune, Settore Cave/Ambiente, di revocare in autotutela la determina di esclusione da VIA di cava 159 e di procedere a valutazione complessiva degli impatti cumulativi prodotti dalle suddette cave di bacino (159/156/190). Ciò riferito anche all'artificiosa frammentazione di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, infrastrutture e disturbo antropico, a cura dello stesso progettista!".

Ma c'è un'altra contrapposizione tra l'associazione e l'amministrazione comunale in materia di autorizzazioni: il Grig ammonisce sull'utilizzo della variante postuma per prorogare le autorizzazioni fuori termine. Il Grig parte dunque ricordando l'indirizzo espresso e ribadito dalla regione:" Ancora una volta regione Toscana è stata chiara con la trasmissione della nota, al GRIG e al Comune, che riportiamo integralmente: "Facendo seguito alla Vs. richiesta di chiarimenti, relativa alla presunta violazione dell'art. 20 comma 4 della LR 35/2015 (conseguente alla presentazione di SCIA in regime di proroga) si fa presente che il suddetto art. 20 comma 4 prevede che il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune una sola volta e per una durata massima di tre anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17. In merito a tale aspetto questo settore ha inoltrato all'Avvocatura regionale specifico quesito circa l'ammissibilità o meno di varianti, sia sostanziali che non sostanziali, dell'autorizzazione prorogata ai sensi dell'art. 20 LR 35/2015 che ha specificato che la proroga consente il mero allungamento dei termini d'efficacia dell'atto originario senza incidere in alcun modo sui contenuti" ".

Conclude quindi il Grig:"In considerazione di quanto definitivamente chiarito da regione Toscana chiediamo dunque al comune di sospendere in autotutela tutte le autorizzazioni rilasciate con variante postuma alla proroga al piano approvato; sono diverse, come la cava 64, attualmente in valutazione di esclusione da VIA, in cui si ravvisano anche "pesanti difformità postume" al piano approvato. In definitiva, con la variante postuma alla proroga è il comune che autorizza lo scavo in difformità: viene cioè autorizzata la difformità!".