Il verde in via Dorsale fa schifo: parola del Pd

domenica, 8 agosto 2021, 20:58

di francesca vatteroni

Lo stato di degrado nella manutenzione di aree di verde torna oggetto di interpellanza, verso l'amministrazione, da parte del gruppo consiliare Pd composto da Stefano Alberti, Gabriele Carioli, Giovanni Giusti e Alessandro Volpi. Questa volta si tratta di via Dorsale e dell'area verde adiacente.

"Dopo un sopralluogo effettuato dalla Commissione urbanistica comunale –si rivolgono i consiglieri all'amministrazione- abbiamo potuto constatare le pessime condizioni dell'area a verde pubblico attrezzato in via Dorsale, attrezzata e ceduta al comune dalla società SOFIN srl quale parte degli oneri perequativi in applicazione del Regolamento urbanistico".

I consiglieri descrivono l'area come corredata di attrattive ma in abbandono:"L'area attrezzata pubblica è dotata di panchine e di tavoli in marmo, camminamenti con ghiaino ed è stata alberata con piantumazione di diverse essenze locali; insomma veramente un piccolo presidio di verde e di incontro, secondo il progetto di valorizzazione di via Dorsale. Purtroppo però l'area, attualmente ricoperta da vegetazione infestante e praticamente inaccessibile, denota la mancanza di qualsiasi tipo di intervento di manutenzione ordinaria del verde".

I consiglieri chiedono dunque:" Se e quando l'amministrazione comunale intenda intervenire per rendere di nuovo fruibile l'area ai cittadini e ai lavoratori e quale tipo di gestione sarà messa in campo per realizzare, secondo gli obiettivi del Regolamento urbansitico relativi a via Dorsale, la valorizzazione dell'area in oggetto e scongiurare che tale area riqualificata si trasformi in un luogo di degrado".